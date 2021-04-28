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Сервис и Поддержка
Каналы Сервиса
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Отправка в ремонт Используйте эту онлайн-форму для оформления заявки на вызов курьера, в случае отсутствия авторизованных сервисных центров в вашем городе
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Загрузки Получите последние версии драйверов, программного обеспечения и утилит.
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Гарантия Узнайте о нашей гарантийной политике.
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Статус текущего ремонта. Узнайте статус Вашего ремонта.
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Зарегистрируйте свой продукт. Для участия в различных акциях и мероприятиях.
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Вопросы и Ответы Найдите ответы на интересующие Вас вопросы, или воспользуйтесь гайдом по решению неисправностей.
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Форум Требуется помощь пользователей? Перейти на форум
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Расположение Сервис-Центров MSI Найдите ближайший к вам Сервис-центр MSI
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Определить серийный номер MSI Как определить серийный номер продукта MSI
Контакты
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Веб-консультация Задайте вопрос
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Горячая линия Свяжитесь с представителем технической поддержки для решения Вашего вопроса по телефону.
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