НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОЕЙ ИГРОЙ С ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКОЙ ИГРОВЫХ МОНИТОРОВ MSI С 4K И С ЧАСТОТОЙ ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА ДО 240 ГЦ И ВРЕМЕНЕМ ОТКЛИКА 1 МС.
MSI планирует расширять линейку лучших игровых мониторов с частотой обновления экрана 144 Гц, 165 Гц, 180 Гц, 240 Гц и временем отклика 1 мс. Игровой монитор MSI, оснащенный G-SYNC или FreeSync и 4K с широкой цветовой гаммой, обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов, замираний и мерцаний.
MSI gaming monitors use a curved display panel that has a curvature rate of 1800R, which is the most comfortable and suitable for a wide range of applications from general computing to gaming. Curved panels also help with gameplay immersion, making you feel more connected to the entire experience.
Для настройки монитора вовсе не обязательно использовать его собственные кнопки. Есть другой способ – удобное приложение Gaming OSD, которое обеспечивает доступ ко всем параметрам устройства с помощью клавиатуры и мыши. Оно даже поддерживает «горячие» клавиши для быстрого переключения между профилями с настройками, оптимизированными под конкретные игры.
Игровые мониторы MSI используют VA-матрицы со светодиодной подсветкой и обладают превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), что делает их оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой вполне ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.
Health
Shield
Ammo
kill Count
Технология GameSense от SteelSeries превращает светодиодную подсветку из декоративного в функциональный элемент. Синхронизируя ее работу с происходящим в игре действием, она позволяет получать важную информацию через визуальные эффекты подсветки. Держите игру под своим контролем – с помощью GameSense!
В режиме Night Vision повышается детализация темных фрагментов игровых сцен, причем независимо от того, занимают ли они почти весь экран или лишь небольшую его часть.
Геймерские мониторы серии Optix способны отображать больше оттенков, чем обычные. Точная цветопередача означает реалистичное изображение, что способствует еще большему погружению в игру.
С помощью встроенной веб-камеры с функцией распознавания лица может осуществляться автоматическая загрузка цветового профиля, соответствующего конкретному пользователю.