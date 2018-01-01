ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 144 ГЦ +

ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1 МС

Игровые мониторы MSI используют VA-матрицы со светодиодной подсветкой и обладают превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), что делает их оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой вполне ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.